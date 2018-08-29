Август, остынь! Жара в Москве может побить 15-летний рекорд

Вчера в столичном регионе был зафиксирован самый тёплый день месяца, однако сегодня, по прогнозу синоптиков, пекло усилится.

Жара, которая установилась в Москве в последние дни лета, может установить температурный рекорд для 29 августа. Синоптики прогнозируют, что сегодня в столичном регионе столбики термометров вновь поднимутся до 30 градусов, что на 9–10 градусов выше климатической нормы.

— За последние 15 лет максимальные значения для 29 августа были всего 26,6 градуса, — сообщили агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".

Напомним, что накануне, 28 августа, в столице было 30 градусов жары. Таким образом, погода побила рекорд 49-летней давности.

Впрочем, как уже сообщал Лайф, характер погоды сменится уже на следующей неделе. После 4 сентября в столичный регион проникнет порция прохладного воздуха.