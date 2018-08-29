В Тобольске подростки избили прохожих, которые пытались остановить их драку

Следователи СУ СК по Тюменской области начали проверку после того, как в Сети появилась запись драки подростков со взрослыми мужчинами в Тобольске.

На кадрах видно, как молодые люди встали в боевую стойку и начали потасовку. Вокруг них стояло несколько наблюдателей, которые подсказывали, что нужно делать. Один из них посоветовал бить локтем по лицу. Вскоре несколько мужчин и женщина попытались остановить конфликт, однако сами были в него втянуты.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отмечается в сообщении.