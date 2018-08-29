Мантуров рассказал, сколько автомобилей Aurus будет произведено в 2019 году

Сегодня, 29 августа, в рамках пресс-дня Московского автосалона должна состояться мировая презентация этого бренда авто.

Порядка 120 автомобилей Aurus будет произведено в 2019 году. Как сообщил РИА "Новости" министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, более 50 из них придётся на основного заказчика.

Проект "Кортеж" — это автомобили класса люкс на единой платформе для первых лиц государства. В открытой продаже лимузины, седаны и минивэны появятся под брендом Aurus. Их стоимость будет варьироваться от 10 миллионов рублей.

Мировая премьера Aurus пройдёт сегодня, 29 августа, в рамках пресс-дня Московского автосалона. Для общественности будут представлены седан Aurus Senat и лимузин Aurus Senat Limousine. О том, что презентация последнего состоится в рамках мероприятия, накануне Лайфу подтвердил глава Минпромторга.

В открытой продаже Aurus должен появиться в начале следующего года.