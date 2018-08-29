Вахтовый автобус столкнулся с фургоном в Саратовской области

Вахтовый автобус с рабочими столкнулся с фургоном в Саратовском районе Саратовской области, пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

ДТП произошло в 3:15 по местному времени (2:15 мск) на 306-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

— По предварительным данным, 56-летний водитель вахтового автобуса "КамАЗ", который перевозил рабочих и двигался в сторону Волгограда, в пути следования столкнулся со стоявшим на обочине фургоном Mercedes, — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

В результате аварии травмы получили водитель и три пассажира автобуса 23, 26 и 49 лет. Их доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.