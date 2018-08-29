Мантуров рассказал, чем лимузин Путина круче кадиллака Трампа

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, чем лимузин Aurus Владимира Путина принципиально отличается от автомобиля Cadillac, на котором передвигается Дональд Трамп. Напомним, что машина по прозвищу "Зверь" досталась 45-му президенту США от его предшественника Барака Обамы.
К слову, даже сами американцы признают, что лимузин российского президента длиннее и больше машины Дональда Трампа.
— И здесь мы их обошли, — улыбнулся Мантуров, комментируя восторженную оценку американской публики.
Впрочем, принципиальная разница, по словам министра, всё же не в этом. Дело в том, что американский "Зверь" — это не серийная машина, она сделана на базе тяжёлой платформы. А лимузин Путина из проекта "Кортеж" изначально создавался как серийный бронированный автомобиль.
— Когда берётся тот же самый "мерседес", он, конечно, очень эстетичный, красивый автомобиль, но при этом он изначально закладывался как лёгкий автомобиль, и для того, чтобы он стал бронированным и тем более удлинённым, он становится уже не серийной машиной. А у нас это серия. И пропорции, особенно внешне, смотрятся более эстетично, — пояснил Мантуров в интервью РИА "Новости".
Как ранее сообщал Лайф, новейший отечественный лимузин "Аурус" модели "Сенат" был построен в рамках проекта "Кортеж". Впервые данный автомобиль был представлен во время инаугурации президента России 7 мая. Впоследствии российский лидер стал регулярно использовать лимузин для перемещений по Москве.
Отметим, проект "Кортеж" включает представительский лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Ожидается, что в продаже они появятся в следующем году. В перспективе автомобили могут получить электрическую тягу.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени