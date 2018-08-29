МЧС объявило экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России выпустило предупреждение в связи с высокой температурой воздуха в столице. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, 29 августа в период с 12:00 до 18:00 часов в отдельных районах города Москвы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30...+31°С, — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали соблюдать осторожность и внимательность, избегать перегрева на солнце и пить больше воды.

Отметим, жара в Москве сегодня может побить 15-летний рекорд.