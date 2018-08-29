Били палками. Ещё двух тюремщиков задержали по делу о пытках в колонии Ярославля

В Следственном комитете сообщили, что попросили суд арестовать Сардора Зиябова и Дмитрия Никитинко.

В СК РФ сообщили о задержании ещё двух сотрудников ФСИН по новому делу о пытках в ярославской колонии № 1. Отмечается, что избиение заключённых произошло 29 ноября 2016 года. Причём тюремщики использовали резиновые палки и наносили множественные удары ногами по осуждённым.

— 29 ноября 2016 года в ФКУ ИК-1 УФСИН РФ по Ярославской области проводились плановые режимные мероприятия с привлечением сотрудников ФКУ ИК-8. Во время следования группы осуждённых бегом по коридору сотрудники названных исправительных учреждений наносили заключённым множественные удары руками, ногами и резиновыми палками, — говорится в сообщении ведомства.

В итоге были задержали Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко. Сейчас они работали в исправительной колонии № 8 в Ярославской области. Сотрудники СКР ходатайствуют об их аресте.

Как уже сообщал Лайф, по делу о превышении должностных полномочий в ярославской колонии № 1 было арестовано 11 человек. Ещё одного поместили под домашний арест.