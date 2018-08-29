Мантуров объяснил, почему редко ездит на своём электромобиле Lada

По словам министра, пробег у его машины очень небольшой, поскольку выходных у него немного.

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров, являющийся владельцем электромобиля Lada Vesta, объяснил, почему редко ездит на этом авто. Его слова приводит РИА "Новости".

По словам министра, это "шикарная, экономная машина, бесшумно передвигается". Однако ездит на ней Мантуров по выходным.

В ответ на вопрос, какой пробег у его машины, Мантуров сказал: "К сожалению, небольшой, так как выходных очень мало".

Lada Vesta EV — второй электромобиль "АвтоВАЗа" после Lada Ellada. Запас хода этой модели достигает 170 километров, а разгон до 100 км/ч занимает 15,5 секунды. Электрокар может ездить с максимальной скоростью 140 км/ч. Время заряда батареи, питающей электродвигатель мощностью 60 кВт, составляет до девяти часов.