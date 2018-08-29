В Самаре акушер-гинеколог пойдёт под суд за смерть матери троих новорождённых

Спустя несколько дней после того, как ей сделали кесарево сечение, состояние женщины ухудшилось. В мае она попала в реанимацию, и только в июне ей сделали операцию.

Акушер-гинеколог одной из больниц Самары пойдёт под суд из-за смерти матери троих новорождённых детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следствие установило, что 21 апреля 2016 года в больницу поступила беременная, а 10 мая ей сделали кесарево сечение и у неё родились трое недоношенных детей. Женщина наблюдалась у медика, который и был её лечащим врачом.

Спустя несколько дней после операции её состояние ухудшилось, а 13 мая её перевели в реанимацию и только 18 июня 2016 года ей сделали операцию. 24 августа её перевели в другую больницу, где она скончалась 6 сентября.

Медику предъявили обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".