Роскомнадзор: "Яндекс" проигнорировал меморандум по борьбе с онлайн-пиратством

В надзорном ведомстве сообщили, что поисковая система отвергла предложение, подготовленное совместно с правообладателями.

Представители "Яндекса" отказались подписать меморандум по борьбе с сетевым пиратством, который был подготовлен Роскомнадзором совместно с правообладателями. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы надзорного ведомства Вадима Субботина.

— Мы подготовили его вместе с правообладателями к подписанию на секции по борьбе с пиратством, которая проходила на Петербургском международном экономическом форуме, и, к сожалению, "Яндекс" проигнорировал подписание, — проинформировал он.

Напомним, что 24 августа Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу". Они пожаловались, что поисковик выдаёт пользователям видео с сайтов, где нелегально размещены их сериалы.

"Яндекс" намерен обжаловать это решение. Представители компании настаивают, что их поисковая система работает в полном соответствии с законодательством, а требование о блокировке пиратского контента на поисковики не распространяется.

Кроме прочего, в "Яндексе" уверены, что решение Мосгорсуда не решает проблему пиратства: спорный контент всё равно будет доступен в других поисковых системах и в соцсетях.