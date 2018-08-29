Волейболист "Зенита" Камехо получил российский паспорт

Кубинский доигровщик "Зенита" Ореоль Камехо, которому летом этого года указом президента РФ присвоено российское гражданство, получил паспорт нашего государства. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского волейбольного клуба.
Ранее стало известно, что спортсмену было присвоено российское гражданство. Отметим, что теперь он сможет выступать за российскую сборную, однако ему необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства. Соответствующую заявку он уже оставил.
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