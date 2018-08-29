В Перми оперная певица попала в больницу после избиения коллектором

В отношении нападавшего, 37-летнего местного жителя, возбуждено административное дело.

В Перми после избиения коллектором попала в больницу оперная певица Виктория Лебедева, на которую напали ещё несколько дней назад. Девушка проходила лечение амбулаторно, но накануне, 28 августа, ей стало хуже. Об этом сообщает URA.RU.

Сам инцидент произошёл ещё 15 августа. В дверь потерпевшей постучал мужчина и потребовал позвать Светлану. Певица открыла, чтобы объяснить, что они ошиблись, а мужчина решил, что она и есть должница, и стал ей угрожать. Он заявил, что готов уйти, если девушка покажет паспорт, но женщина реагировала крайне эмоционально. Мужчина в ответ заявил, что к ней будут приходить ежедневно. Когда коллектор ушёл, Лебедева побежала за ним, снимая всё на видео.

Пострадавшая требовала остановиться и ждать полицию. На это мужчина отвечал: "Вы же не Светлана". Когда девушка приблизилась к коллектору, тот напал на неё.

В отношении нападавшего, 37-летнего местного жителя, возбуждено административное дело по факту побоев. Материалы направлены в суд.