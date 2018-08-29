Шарапова обыграла Шнидер в первом круге US Open

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Шарапова обыграла Шнидер в первом круге US Open

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Фото: © twitter.com/@rolandgarros

Россиянка Мария Шарапова одержала победу над 39-летней швейцарской теннисисткой Патти Шнидер в первом круге Открытого чемпионата США по теннису.

Шарапова на старте турнира взяла верх над соперницей — 6:2, 7:6 (8:6). Отметим, что во втором сете она вела со счётом 5:1.

— Я начала допускать много ошибок. Шнидер показывала солидную игру. Я просто думала о том, чтобы поскорее закончить матч, — цитирует Reuters Шарапову.

Румынка Сорана Кырстя будет следующей соперницей Шараповой. По словам россиянки, конкурентка играет довольно агрессивно.

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