ФСБ ищет очевидцев аварии с участием главы саратовского СУ СКР

Управление Федеральной служба безопасности по Саратовской области ищет очевидцев резонансного дорожно-транспортного происшествия в Энгельсе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что авария произошла 4 августа около 21:20 (20:20 мск). Тогда водитель на неустановленном автомобиле сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Одна скончалась на месте, другая в больнице.
Автомобиль и личность водителя были позднее установлены. По данным СК РФ, в машине находились руководитель отдела процессуального контроля Следственного комитета России по области Аристотель Ашкалов, сестра его супруги и родной брат Сократ Ашкалов. По предварительным данным, последний и управлял автомобилем.
Следователь от должности был отстранён, а с его родственника взяли подписку о невыезде. От дачи показаний подозреваемый отказался.
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