ФСБ ищет очевидцев аварии с участием главы саратовского СУ СКР

Водитель на неустановленном автомобиле сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу, одна скончалась на месте, другая в больнице.

Управление Федеральной служба безопасности по Саратовской области ищет очевидцев резонансного дорожно-транспортного происшествия в Энгельсе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что авария произошла 4 августа около 21:20 (20:20 мск). Тогда водитель на неустановленном автомобиле сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Одна скончалась на месте, другая в больнице.

Автомобиль и личность водителя были позднее установлены. По данным СК РФ, в машине находились руководитель отдела процессуального контроля Следственного комитета России по области Аристотель Ашкалов, сестра его супруги и родной брат Сократ Ашкалов. По предварительным данным, последний и управлял автомобилем.

Следователь от должности был отстранён, а с его родственника взяли подписку о невыезде. От дачи показаний подозреваемый отказался.