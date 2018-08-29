Сергей Удальцов упал в обморок в спецприёмнике

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Сергей Удальцов упал в обморок в спецприёмнике

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Сергей Удальцов. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Добавим, что из-за своей голодовки координатор "Левого фронта" уже оказывался в больнице с диагнозом "обезвоживание".

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов потерял сознание в камере спецприёмника № 2 в Мневниках. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что к нему в спецприёмник направили скорую помощь.

Удальцов объявил голодовку 14 августа. Он отказался от еды и воды после того, как был арестован на 30 суток за нарушение порядка проведения митинга 28 июля. Координатор "Левого фронта" уже был госпитализирован 19 августа с диагнозом "обезвоживание".

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