Сергей Удальцов упал в обморок в спецприёмнике

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов потерял сознание в камере спецприёмника № 2 в Мневниках. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что к нему в спецприёмник направили скорую помощь.
Удальцов объявил голодовку 14 августа. Он отказался от еды и воды после того, как был арестован на 30 суток за нарушение порядка проведения митинга 28 июля. Координатор "Левого фронта" уже был госпитализирован 19 августа с диагнозом "обезвоживание".
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