Экспорт лекарств из России вырос на 11%

Тенденция роста объёма поставок фармтоваров за границу вписывается в общий тренд роста несырьевого экспорта.

Российские поставщики лекарств в первом полугодии 2018 года продали за рубеж почти 19 тысяч тонн товара более чем на 20 миллиардов рублей: в физическом выражении это больше на 11%, а в рублёвом эквиваленте — на 8%, чем за аналогичный период годом ранее, следует из данных Федеральной таможенной службы, приведённых "Известиями".

Тенденция роста объёма поставок фармацевтических товаров за границу вписывается в общий тренд роста несырьевого экспорта и соответствует целям, поставленным президентом РФ. По данным экспертов, за рубежом большим спросом пользуются и отечественные субстанции для препаратов.

По данным ФТС, за первые шесть месяцев 2018 года РФ экспортировала фармацевтическую продукцию на 342 миллиона долларов (по средневзвешенному курсу Центробанка — 20,3 миллиарда рублей). Это на 5% больше в долларах и на 8% в рублях, чем годом ранее: в первой половине 2017 года удалось заработать 324,9 миллиона долларов, или примерно 18,8 миллиарда рублей. В физическом эквиваленте экспорт продукции увеличился на 11% — до 18,7 тысячи тонн.

Под фармпродукцией в базе ФТС подразумеваются лекарственные препараты, донорская кровь, сыворотки, вакцины, санитарные наборы, ветеринарная продукция. Самую большую выручку приносят первые две категории.

Больше всего фармацевтических препаратов поставляется на Украину — на 60,6 миллиона долларов за это полугодие. Затем следуют Казахстан (52,9 миллиона долларов) и Белоруссия (45,3 миллиона долларов).