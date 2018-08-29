"Аэрофлот" увеличит количество билетов по "плоским" тарифам на 12%

Речь идёт о единых тарифах с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения билета.

Группа "Аэрофлот" увеличит количество билетов по "плоским" тарифам (когда стоимость билета не меняется в зависимости от спроса или близости к дате поездки) на 12%. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе перевозчика. Изменения будут введены уже с зимнего сезона 2018/2019. Увеличение будет достигнуто силами дочерней авиакомпании "Россия".

— Решение было принято с целью повысить мобильность населения РФ и одобрено советом директоров на заседании 28 августа 2018 года, — информирует пресс-служба "Аэрофлота".

Кроме того, было запланировано увеличение количества рейсов в ряде "острых" направлений. Так, летом 2019 года полёты из Москвы в Магадан станут ежедневными.

Как сообщил Лайфу исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, такое решение особенно будет востребовано среди жителей дальневосточных регионов, Калининграда и Симферополя, поскольку для них авиатранспорт является оптимальным видом сообщения.

— Сейчас на фоне существующих на рынке коммерческих расценок авиатранспорт остаётся для большинства граждан недоступным, — сказал он. — Именно для решения этой проблемы и появились "плоские" тарифы.

В свою очередь, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отметил, что такое решение авиакомпании позволит увеличить мобильность граждан и на эти авиабилеты будет высокий спрос.

— То, что сейчас "Аэрофлот" на фоне роста всех авиарасходов сохраняет фиксированные цены на такие перевозки, то это можно только приветствовать, — сказал Гусаров в беседе с Лайфом. — Это благо, и я уверен, что те дополнительные объёмы, которые "Аэрофлот" предложит к продаже, будут востребованы, так как спрос на такие дешевые перелёты по "плоским" тарифам всегда высокий.

Напомним, что программа "плоских" тарифов — инициатива "Аэрофлота", поддержанная президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идёт о единых тарифах с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения билета. Воспользоваться "плоскими" тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания.