В Приморье мужчина напал на инвалида и угрожал обжечь его газовой горелкой

Он заметил у пенсионера по инвалидности телефон и деньги, которые потребовал отдать ему.

Житель Уссурийска напал на инвалида, который несколькими днями ранее приехал в Приморский край, чтобы найти жильё и работу. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Уссурийску.

По данным ведомства, мужчина временно поселился у своего знакомого в квартире. К хозяину жилья приехал друг, который заметил у 41-летнего пенсионера по инвалидности телефон и деньги и, угрожая обжечь его газовой горелкой, потребовал передать их ему.

После преступления подозреваемый скрылся с места, но вскоре был задержан. Телефон он вернул владельцу, но деньги уже успел потратить.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Ему грозит до 12 лет колонии, сейчас мужчина заключён под стражу.