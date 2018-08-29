Путин рассказал о задачах пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин в своём обращении рассказал о задачах пенсионной реформы. По словам лидера страны, главным является обеспечение устойчивости и финансовой стабильности пенсионной системы.

— А значит, не только сохранение, но и рост доходов, пенсий нынешних и будущих пенсионеров, — пояснил глава государства.

Как отметил российский лидер, для достижения этих целей предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что российское правительство намерено повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Сейчас он составляет 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.