Обращение Путина по пенсионной реформе. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин выступает с обращением по поводу изменения пенсионного возраста в стране. Заявление главы государства смотрите в прямом эфире на сайте Лайфа.
На совещании в Омске Путин заявил, что своё отношение к изменению пенсионного законодательства он сформулирует в ближайшее время. Лидер страны пояснил, что этот вопрос будет касаться миллионов граждан, поэтому все решения должны быть справедливыми и учитывать интересы россиян.
Добавим, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.
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