Обращение Путина по пенсионной реформе. Прямая трансляция

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Обращение Путина по пенсионной реформе. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/ Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин выступает с обращением по поводу изменения пенсионного возраста в стране. Заявление главы государства смотрите в прямом эфире на сайте Лайфа.

На совещании в Омске Путин заявил, что своё отношение к изменению пенсионного законодательства он сформулирует в ближайшее время. Лидер страны пояснил, что этот вопрос будет касаться миллионов граждан, поэтому все решения должны быть справедливыми и учитывать интересы россиян.

Добавим, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.

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