Путин предложил раньше отпускать на пенсию многодетных матерей

Президент РФ Владимир Путин предложил льготный период выхода на пенсию для многодетных матерей. По мнению российского лидера, россиянок с тремя и более детьми можно было бы отпускать на заслуженный отдых в период с 50 до 57 лет.

— Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться так, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет, — предлагает глава государства.

Напомним, что в своём обращении Путин также предложил, чтобы пенсионный возраст для женщин, как и для мужчин, повышался на 5, а не на 8 лет, как прописано в законопроекте правительства. Таким образом, пенсионный возраст для женщин должен будет составить 60 лет, для мужчин — 65 лет.

Предложения президента по изменению пенсионной системы внесут в Государственную думу в кратчайшие сроки.