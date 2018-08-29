Путин призвал наказывать за увольнение лиц предпенсионного возраста

Граждане, которым осталось пять лет до выхода на пенсию, не должны лишаться работы, уверен российский лидер.

Президент Владимир Путин предлагает ввести ответственность за безосновательное увольнение или отказ в приёме на работу граждан предпенсионного возраста (то есть тех, кому до выхода на заслуженный отдых осталось пять лет или менее).

Глава государства считает необходимым "установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность" за нарушение соответствующих трудовых прав россиян.

Кроме того, Путин предложил, чтобы пенсионный возраст для женщин, как и для мужчин, повышался на пять лет, а не на восемь лет, как изначально предложило правительство. Предложения президента по изменению пенсионной системы внесут в Госдуму в кратчайшие сроки.