Путин призвал обеспечивать предпенсионеров двумя днями на диспансеризацию

Президент РФ Владимир Путин призвал обязать работодателей, чтобы они обеспечили граждан предпенсионного возраста двумя днями на бесплатную диспансеризацию. При этом для россиян должна быть сохранена зарплата, несмотря на отсутствие на работе.

— Необходимо также закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты, — сказал президент во время обращения по поводу пенсионной реформы.

Напомним, ранее Путин заявил, что принципиально важно сохранить все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года, до полного завершения преобразований в пенсионной системе.

Предложения президента по изменению пенсионной системы внесут в Госдуму в кратчайшие сроки.