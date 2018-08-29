В Москве побит температурный рекорд века для 29 августа

Предыдущий максимум этого дня был установлен в 2002 году и составлял +27,3 градуса.

Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 11:00 сегодня поднялась до +28 °С, сообщает Гидрометцентр.

По данным наблюдений, 29 августа стало самым жарким с начала века в Москве. Предыдущий максимум этого дня был установлен в 2002 году и составил +27,3 °С. Абсолютный температурный рекорд для этого дня зарегистрирован в 1938 году (+34,9 °С).

Согласно прогнозам, температура воздуха сегодня в столице может достичь +31 °С, а в Подмосковье — +32 °С.

Самым жарким днём с начала этого августа в Москве пока остаётся 28-е число, когда воздух раскалился на ВДНХ до +29,9 °С, а на улице Балчуг — до 31°С. Самый жаркий день текущего лета в столице зафиксировали 28 июля (+31,1 °С).