Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет

Многодетные матери при этом получат право уходить на заслуженный отдых ещё раньше — в 57-летнем возрасте, а в некоторых случаях и в 50 лет.

Президент РФ Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65. При этом ранее в правительстве говорили о том, что женщинам предлагается выходить на пенсию в 63 года.

Об этом лидер страны сказал в ходе телеобращения.

— Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, — сказал глава государства.

Российское правительство предлагало повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Отмечалось, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.