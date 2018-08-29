Путин об изменениях пенсионной системы: Не затянули, но откладывать нельзя

Президент РФ Владимир Путин считает безответственным дальнейшее откладывание пенсионных изменений. Об этом он заявил во время видеообращения к нации. Если ничего не сделать сейчас, это приведёт к тяжёлым последствиям в экономике, социальной сфере и вообще самым негативным образом скажется на судьбах миллионов людей, считает глава государства.
— Как известно, многие эксперты и сейчас считают, что мы слишком затянули с решением вопросов, которые обсуждаются сегодня. Я так не думаю. Просто мы не были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя, — заявил российский лидер.
Путин отметил, уже сейчас ясно, что государству рано или поздно пришлось бы решиться на изменения, но, чем больше времени пройдёт, тем жёстче окажутся эти изменения. В частности, президент убеждён, что пришлось бы отказаться и от переходного периода, и от смягчающих механизмов, которые он предложил сегодня.
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