Путин об изменениях пенсионной системы: Не затянули, но откладывать нельзя

По словам российского лидера, уже сейчас ясно, что государству рано или поздно всё же придётся это сделать.

Президент РФ Владимир Путин считает безответственным дальнейшее откладывание пенсионных изменений. Об этом он заявил во время видеообращения к нации. Если ничего не сделать сейчас, это приведёт к тяжёлым последствиям в экономике, социальной сфере и вообще самым негативным образом скажется на судьбах миллионов людей, считает глава государства.

— Как известно, многие эксперты и сейчас считают, что мы слишком затянули с решением вопросов, которые обсуждаются сегодня. Я так не думаю. Просто мы не были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя, — заявил российский лидер.

Путин отметил, уже сейчас ясно, что государству рано или поздно пришлось бы решиться на изменения, но, чем больше времени пройдёт, тем жёстче окажутся эти изменения. В частности, президент убеждён, что пришлось бы отказаться и от переходного периода, и от смягчающих механизмов, которые он предложил сегодня.