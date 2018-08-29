Путин заявил, что продолжительность жизни в России выросла на восемь лет

Как отметил российский лидер, к концу следующего десятилетия, согласно задачам, она должна составить более 80 лет.

Президент России Владимир Путин заявил, что за последние 15 лет продолжительность жизни в РФ выросла на восемь лет. При этом темпы роста продолжительности жизни в стране являются одними из самых высоких в мире.

— Речь идёт именно об объективной оценке темпов роста продолжительности жизни в России, подтверждённой экспертами Организации Объединённых Наций, — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, к концу ближайшего десятилетия поставлена цель увеличить продолжительность жизни до 80 лет.