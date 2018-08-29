Путин призвал увеличить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить максимальное пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста. По словам российского лидера, выплаты должны быть увеличены с 1 января 2019 года до 11 тысяч 280 рублей.

— Предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года, — сказал глава государства во время телеобращения.

Напомним, Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65. При этом ранее в правительстве говорили о том, что женщинам предлагается выходить на пенсию в 63 года. Предложения президента России по изменению пенсионной системы внесут в Госдуму в кратчайшие сроки.