Предложения по изменению пенсионной системы внесут в Госдуму в кратчайшие сроки

Предложения, высказанные президентом РФ Владимиром Путиным по изменению пенсионного законодательства, должны быть внесены в Госдуму в кратчайшие сроки. Об этом заявил сам глава государства в ходе своего обращения к гражданам России.

— Предложения, о которых сегодня говорил, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную думу, — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что изменения в пенсионном законодательстве необходимы и откладывать их больше нельзя.

Увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.