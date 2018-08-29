Путин предложил сохранить нынешний возраст предоставления налоговых льгот

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Путин предложил сохранить нынешний возраст предоставления налоговых льгот

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Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.

Президент России Владимир Путин считает принципиальным сохранить все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года, до полного завершения преобразований в пенсионной системе. Об этом лидер страны заявил во время видеообращения к нации. Речь идёт о льготах по налогам на недвижимость и землю, подчеркнул президент.

Другими словами, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. В связи с предложением о повышении пенсионного возраста глава государства призвал сделать исключение для граждан этого возраста.

Напомним, предложения президента России Владимира Путина по изменению пенсионной системы внесут в Госдуму в кратчайшие сроки.

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