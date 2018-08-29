Путин предложил ввести повышенные пенсии за выслугу свыше 30 лет работы в селе

Президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к россиянам заявил о необходимой поддержке сельских жителей. В частности, речь идёт о надбавке к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, которые живут в сельской местности.

Президент пояснил, что уже неоднократно шла речь о необходимости ввести 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, которые живут в сёлах.

— У которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, — подытожил президент.

Российский лидер напомнил, что вступление этого решения в силу откладывалось. Он предложил начать эти выплаты с 1 января 2019 года.