Путин предложил ввести повышенные пенсии за выслугу свыше 30 лет работы в селе

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Путин предложил ввести повышенные пенсии за выслугу свыше 30 лет работы в селе

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к россиянам заявил о необходимой поддержке сельских жителей. В частности, речь идёт о надбавке к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, которые живут в сельской местности.

Президент пояснил, что уже неоднократно шла речь о необходимости ввести 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, которые живут в сёлах.

— У которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, — подытожил президент.

Российский лидер напомнил, что вступление этого решения в силу откладывалось. Он предложил начать эти выплаты с 1 января 2019 года.

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