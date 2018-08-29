Путин предложил не повышать пенсионный возраст работникам вредных производств

Президент России Владимир Путин предложил не повышать пенсионный возраст гражданам, работающим на вредных производствах. Так, по словам главы государства, сохранение льгот должно касаться шахтёров, сотрудников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других категорий.

— Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера, — добавил Путин.

Владимир Путин сегодня предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65. Правительство, в свою очередь, предлагало увеличить возраст выхода на пенсию для россиянок до 63 лет.

Отмечалось, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.