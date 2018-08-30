"Разве справедливо?" Жириновский недоволен последней строчкой в рейтинге Forbes

Политик Владимир Жириновский назвал Forbes журналом "для финансовых воротил". Соответствующая запись появилась в телеграм-канале политика, который в новом рейтинге самых влиятельных россиян занял последнюю строчку.
— Его читают миллионеры и миллиардеры, олигархи, поэтому список самых влиятельных людей этого журнала — это заискивание именно перед ними. Даже вторую строчку после президента занимает банкир Герман Греф, а премьер-министр только на пятой. Председатель Госдумы оказался лишь 83-м, а глава Совета Федерации и вовсе — 87-й. Далеко не в начале министр обороны — еле вошёл в тридцатку. Глава Администрации президента только на 47-м месте. Ну разве это справедливо? — написал лидер ЛДПР.
Напомним, ранее в Кремле сочли странным новый список издания.
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