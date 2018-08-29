Путин призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим пенсионным изменениям

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Путин призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим пенсионным изменениям

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Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Лидер РФ отметил, что страна и её жители должны развиваться, преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь для людей старшего поколения и будущих пенсионеров.

Президент РФ Владимир Путин призвал жителей страны с пониманием отнестись к предстоящим пенсионным изменениям. Об этом глава государства заявил, обращаясь к гражданам России.

— Я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране, — сказал Путин.

Президент подчёркивает, что стране предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение.

Глава государства отметил, что страна и россияне должны развиваться, преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь для людей старшего поколения и будущих пенсионеров.

Ранее президент подчеркнул, что откладывать пенсионные изменения нельзя. Как сообщалось, предложения главы государства будут внесены в Госдуму в кратчайшие сроки.

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