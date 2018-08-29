Путин заявил о росте доходов пенсионеров после принятия реформы

Российский лидер подчеркнул, что уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7%.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные изменения в пенсионной системе не только помогут сохранить уровень доходов пенсионеров. Как отметил российский лидер в своём обращении, это позволит обеспечить устойчивый, опережающий рост.

— Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года, — подчеркнул президент РФ.

Он также отметил, что в предстоящие шесть лет появится возможность ежегодно увеличивать пенсию по старости примерно на тысячу рублей. Отмечается, что данная мера позволит в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц. На данный момент она составляет 14 тысяч 144 рубля.

— Обращаю внимание, механизм ежегодного увеличения пенсий должен быть заложен в законопроект по изменениям пенсионной системы, — отметил Путин.

Как подчеркнул президент, данное нововведение должно быть уже ко второму чтению законопроекта в Госдуме.