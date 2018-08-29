Рубль начал расти к доллару и евро на фоне обращения Путина

Рубль отыграл снижение, зафиксированное утром, и начал расти к доллару и евро на фоне обращения президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Так, утром курс доллара к рублю повышался на 63 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов и достигал отметки в 68,5 рубля. Евро поднялся на 31 копейку — до 79,66 рубля.

В ходе телеобращения Путина к россиянам рубль начал сокращать утренние потери и стал расти к американской и европейской валютам. Так, курс доллара опустился до 67,67 рубля, а евро — до 78,95 рубля.

Ранее президент РФ предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65. При этом ранее в правительстве говорили о том, что женщинам предлагается выходить на пенсию в 63 года. Отмечалось, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.