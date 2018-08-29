На Московском автосалоне представлен новый кроссовер Renault Arkana

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На Московском автосалоне представлен новый кроссовер Renault Arkana

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Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Французский автопроизводитель Renault представил на Московском автосалоне новый кроссовер С-сегмента Arkana, сообщает РИА "Новости".

<p>Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко</p>

<p>Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко</p>

— Новый кроссовер будет запущен в первой половине следующего года. С Arkana мы запустим и совершенно новую линейку двигателей с приводом 4×2 и 4×4, — заявил старший вице-президент компании и глава региона "Евразия" Николя Мор.

Он отметил, что в РФ также будут предложены "современные сервисы коммуникации".

<p>Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко</p>

<p>Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко</p>

— Мы гордимся, что производство этой машины впервые в мире будет запущено именно здесь — в России, в Москве, — добавил гендиректор "Renault Россия" Андрей Панков.

Название модели Arkana образовано от латинского arсanum ("тайна").

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