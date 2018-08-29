Медведев поручил кабмину подготовить предложения по пенсиям с учётом слов Путина

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение правительству в кратчайшие сроки подготовить предложения по пенсионной реформе с учётом идей президента России Владимира Путина, которые он озвучил в телеобращении.

— Я прошу всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна (вице-премьер Голикова. — Прим. ред.), прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы, — заявил глава правительства.

Сегодня российский президент Владимир Путин выступил с обращением по поводу пенсионной реформы. Так, лидер страны предложил увеличить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Отмечалось, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.