Памфилова назвала обращение Путина по пенсионной реформе прямым и откровенным

По мнению председателя ЦИК, глава государства чётко сформулировал и "как всегда, всё взвалил на свои плечи".

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала заявление президента России Владимира Путина о повышении пенсионного возраста прямым и откровенным.

— Очень важно, что президент так откровенно, прямо и честно рассказал о своей позиции... Очень важно, чтобы все эту позицию услышали, каждый сделал для себя выводы, — сказала Памфилова.

Ранее Путин в ходе телеобращения к гражданам РФ предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65. При этом ранее в правительстве говорили о том, что женщинам предлагается выходить на пенсию в 63 года. Отмечалось, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.