В России подорожали автомобили Subaru

В августе на авторынке все машины этой японской марки стали дороже на сумму от 19 до 70 тысяч рублей.

Новые автомобили Subaru подорожали в России. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Таким образом, полноприводный кроссовер Subaru Forester теперь можно купить за 1 719 000 рублей. Он прибавил к своей прошлой стоимости 20 000 рублей. А вот седан Subaru WRX теперь оценивается в 2 599 000 рублей и отличается от прошлой на 70 000 рублей.

Напомним, что с апреля эта японская марка подняла цены на свои машины в России.