Исаев: В замечаниях по пенсионной реформе Путин опирался на мотив справедливости

Ранее глава государства в своём обращении к нации предложил установить срок выхода на пенсию для женщин в 60 лет, пояснив, что "пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин".

Первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев прокомментировал предложение президента Владимира Путина по поводу сроков выхода на пенсию. По словам парламентария, кабмин и глава государства руководствовались при расчёте совершенно разными принципами. Так, социально-экономический блок правительства отталкивался от того, что женщины живут дольше, а потому и пенсионный возраст для них может быть повышен на больший срок. Однако президент во главу угла поставил не цифры, а соображения справедливости, отметил депутат.

— Это звучит технократично, а президент призвал руководствоваться не технократическими мотивами, а мотивом справедливости, — указал Исаев в эфире телеканала "Россия 1".

Как уже сообщал Лайф, в своём обращении президент предложил, чтобы пенсионный возраст для женщин, как и для мужчин, повышался на 5 лет, а не на 8 лет, как прописано в законопроекте правительства. Таким образом, пенсионный возраст для женщин должен будет составить 60 лет, для мужчин — 65 лет.