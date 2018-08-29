Совфед поддержит введение наказания за увольнение лиц предпенсионного возраста

За безосновательное увольнение наказывать предложил российский президент Владимир Путин.

Совет Федерации поддержит введение уголовной ответственности за необоснованное увольнение россиян предпенсионного возраста, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

— Мы с удовольствием примем законы по ужесточению административной и уголовной ответственности работодателей, которые позволяют себе обижать людей предпенсионного возраста, — сказала Матвиенко в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Во время обращения президент России Владимир Путин предложил ввести ответственность за безосновательное увольнение или отказ при приёме на работу лиц предпенсионного возраста.