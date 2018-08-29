Совфед поддержит введение наказания за увольнение лиц предпенсионного возраста

Совет Федерации поддержит введение уголовной ответственности за необоснованное увольнение россиян предпенсионного возраста, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
— Мы с удовольствием примем законы по ужесточению административной и уголовной ответственности работодателей, которые позволяют себе обижать людей предпенсионного возраста, — сказала Матвиенко в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Во время обращения президент России Владимир Путин предложил ввести ответственность за безосновательное увольнение или отказ при приёме на работу лиц предпенсионного возраста.
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