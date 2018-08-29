В Тольятти водитель пропустил скорую помощь и получил за это штраф

Дорожная камера автоматически сообщила о нарушении, когда автомобиль пересёк стоп-линию.

Безвыходную ситуацию, в которой оказался автомобилист из Тольятти, описал телеграм-канал Mash. Водитель стоял перед светофором, когда автомобили позади расступились, чтобы пропустить скорую помощь. Так же поступил и главный герой этой истории, но для этого ему пришлось пересечь стоп-линию у перехода — иначе можно получить штраф за блокирование транспорта со спецсигналом.

Через несколько дней водитель получил извещение о штрафе и пошёл разбираться в местное отделение ГИБДД. Сотрудники ведомства отказались пересматривать решение о взыскании.

К слову, год назад на том же самом светофоре произошёл аналогичный случай с тольяттинцем Вячеславом Строченковым. Тогда штраф отменили только после официальной жалобы.

Тем не менее благодаря дорожным камерам (в том числе) в Москве в этом году произошло меньше аварий по сравнению с прошлым. А к 2024 году таких камер должно стать в два раза больше.