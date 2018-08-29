"Ах ты мерзавец!" Украинский экс-министр получил леща в прямом эфире

Евгений Червоненко отхватил оплеуху от Инны Богословской, которую обвинил во взяточничестве.

Очередная потасовка произошла накануне в эфире украинского телеканала 112. На этот раз жаркий спор разгорелся между бывшей соратницей экс-президента Украины Виктора Януковича Инной Богословской и бывшим министром транспорта и связи Евгением Червоненко.

В ходе дебатов Червоненко обвинил Богословскую во лжи по поводу цензуры на украинских телеканалах. Та в ответ огрызнулась, заявив, что не разговаривает на "базарном языке". Червоненко парировал, что та разговаривает, но только тогда, "когда приходит за деньгами". Не стерпев оскорбления, женщина ринулась в рукопашную, пытаясь отвесить оппоненту оплеуху. Параллельно политики успели обменяться "любезностями": "Ах ты мерзавец!" — "Сама мерзавка".

А ранее Лайф сообщал, как украинские депутаты подрались в эфире телеканала из-за гей-парада.