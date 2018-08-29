Чайка рассказал, что занимается спортом каждый день по 1,5 часа

Также генпрокурор отметил, что ранее увлекался греко-римской борьбой и настольным теннисом.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что каждый день занимается спортом по 1,5 часа. Это, по его словам, помогает справляться с психологическими нагрузками.

— Я традиционно занимаюсь спортом, и по мне видно, что живу активной жизнью. Но я дома занимаюсь, ежедневно 1,5 часа на тренажёрах занимаюсь, — сказал Чайка журналистам.

По его словам, прокуроры испытывают "колоссальные" физические и психологические нагрузки, поэтому они должны иметь возможность "снять где-то это напряжение".

— Невозможно психологические и физические перегрузки пережить, не имея возможности заниматься физической культурой и спортом, — заключил Чайка.