Масло есть, завода нет. На Кубани нашли несуществующее предприятие

В одном из магазинов Костромской области сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки выявили сливочное масло "Крестьянское", не прошедшее контроль на жирно-кислотный состав. Об этом сообщает паблик ВК "ЧП Краснодар" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Согласно маркировке, масло было произведено ООО "Мастерторг" в Лабинске Краснодарского края. Местное управление Россельхознадзора начало искать производителя. И тут выяснилось, что указанная компания не занимается переработкой молочной продукции.

Информация о такой продукции была направлена в управление Роспотребнадзора по Костромской области и в правоохранительные органы Костромской области.