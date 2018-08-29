Масло есть, завода нет. На Кубани нашли несуществующее предприятие

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Масло есть, завода нет. На Кубани нашли несуществующее предприятие

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Фото: © Pixabay / rodeopi

В одном из магазинов Костромской области сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки выявили сливочное масло "Крестьянское", не прошедшее контроль на жирно-кислотный состав. Об этом сообщает паблик ВК "ЧП Краснодар" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Согласно маркировке, масло было произведено ООО "Мастерторг" в Лабинске Краснодарского края. Местное управление Россельхознадзора начало искать производителя. И тут выяснилось, что указанная компания не занимается переработкой молочной продукции.

Информация о такой продукции была направлена в управление Роспотребнадзора по Костромской области и в правоохранительные органы Костромской области.

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