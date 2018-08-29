Мороженое с красной икрой и беконом предложат на "Цветочном джеме" в Москве

Посетители смогут попробовать лакомство на мероприятии, которое пройдёт с 30 августа по 9 сентября.

Фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем" откроется в Москве 30 августа. Об этом сообщает официальный сайт оргкомитета уличных мероприятий "Московские сезоны".

Гости фестиваля на Профсоюзной и Городецкой улицах смогут попробовать мороженое с беконом, красной икрой, соевым соусом, зелёным горошком, киноа и чёрным кунжутом. Также посетителям предложат попробовать варенье из фиалок, одуванчиков, сирени, конфитюр из болгарских перцев, джем из пассифлоры и многое другое. Самый большой выбор повидла будет представлен на площади Революции, Тверской и бульваре Дмитрия Донского.

Кроме того, на всех площадках мероприятия будут проходить мастер-классы по садоводству и зрелищные шоу.

Фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноимённый Международный конкурс проводится в столице уже второй раз.