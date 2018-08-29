СКР попросил арестовать педофила за убийство школьницы в Москве

Как установили следователи, мужчина неоднократно приглашал подростка в гости, где совершал в отношении девочки развратные действия.

Следователи ГСУ СКР по Москве в рамках расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней в центре столицы ходатайствуют перед судом о заключении под стражу мужчины, с которым, как предполагается, у неё были интимные отношения. Кроме того, правоохранители установили, что в отношении девочки совершались действия развратного характера.

— В отдельное производство выделено уголовное дело, в рамках которого мужчине 1974 года рождения предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" и "Развратные действия сексуального характера", — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что утром 26 августа около жилого дома по улице Подвойского в городе Москве нашли тело девочки 2003 года рождения без видимых телесных повреждений.

Как установили следователи, в ночь с 25 на 26 августа девочка была в квартире с ранее знакомым ей мужчиной. С ним она списалась в Интернете. Девочка пила и употребляла запрещённые вещества, а после, как сообщается, "вступила с мужчиной в половой контакт". Следователи также установили, что в отношении неё обвиняемый совершал развратные действия.

Подозреваемый признал вину. Отмечается, что следователи не нашли обстоятельств, свидетельствующих о криминальном характере смерти.