Кудрин заявил, что Путин сбалансировал изначальный проект по пенсиям

Глава СП РФ отмечает, что предложения лидера страны — взвешенные и тщательно продуманные.

Российский президент Владимир Путин аргументированно сбалансировал изначальный проект по пенсиям, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

— Президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внёс правки, балансирующие изначальный проект, — написал Кудрин в своём микроблоге в "Твиттере".

Председатель Счётной палаты отмечает, что предложения президента — это взвешенное и тщательно продуманное решение.

В своём обращении Владимир Путин предложил, чтобы пенсионный возраст для женщин, как и для мужчин, повышался на 5 лет, а не на 8 лет, как прописано в законопроекте правительства. Таким образом, пенсионный возраст для женщин должен будет составить 60 лет, для мужчин — 65 лет.

О том, как изменится пенсионная система после поправок Путина, читайте в материале Лайфа.