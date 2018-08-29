В Санкт-Петербурге задержали двух подростков по делу об избиении горожан

Как сообщается, подростки, которым по 17 лет, избили двух местных жителей из хулиганских побуждений.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали двух подростков, которые подозреваются в избиении горожан в Таврическом саду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемым по 17 лет, они не работают и не учатся. Отмечается, что подростки избили двух местных жителей из хулиганских побуждений.

Напомним, что преступление произошло 24 августа. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Побои" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".